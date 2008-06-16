Буш розпочав останню спецоперацію із захоплення бен Ладена

Президент США Джордж Буш має намір схопити Осаму бен Ладена до закінчення свого президентського терміну, пише газета The Times.

Посилаючись на джерела в британській і американській розвідках, а також на представників Пентагону, видання повідомляє, що з метою впіймання бен Ладена в Пакистані розпочато масштабну спецоперацію за участю британських і американських спецслужб. За словами одного з джерел газети, в операції задіяні безпілотники MQ-1 Predator і MQ-9 Reaper з ракетами Hellfire, які можуть використовуватися для завдання точкових ударів.

Згідно з наявними розвідданими, бен Ладен може перебувати в племінній області Баджаур на північному заході Пакистану. На думку джерела видання в Пентагоні, збройні сили США посилюють тиск на позиції "Аль-Каїди" в Пакистані, щоб витіснити бен Ладена в район кордону з Афганістаном, де його готуються зустріти американські військові.

За словами представника пакистанського уряду, спецоперація проходить з "мовчазної згоди" влади Пакистану і, зокрема, президента країни Первеза Мушаррафа, який погодився на використання США безпілотників для завдання ударів по "Аль-Каїді".

Марні спроби зловити "терориста номер один" Осаму бин Ладена робляться впродовж останніх сімох років. Як вважає джерело видання в американській розвідці, "якщо Буш зможе заявити, що він убив Саддама Хусейна і зловив Осаму бен Ладена, він може йти з відчуттям, що зробив світ безпечнішим".

Президентські вибори в США пройдуть на початку листопада цього року.

Лента.ру