Буш розпочав останню спецоперацію із захоплення бен Ладена
Дуже хоче встигнути, поки ще президент
Президент США Джордж Буш має намір схопити Осаму бен Ладена до закінчення свого президентського терміну, пише газета The Times.
Посилаючись на джерела в британській і американській розвідках, а також на представників Пентагону, видання повідомляє, що з метою впіймання бен Ладена в Пакистані розпочато масштабну спецоперацію за участю британських і американських спецслужб. За словами одного з джерел газети, в операції задіяні безпілотники MQ-1 Predator і MQ-9 Reaper з ракетами Hellfire, які можуть використовуватися для завдання точкових ударів.
Згідно з наявними розвідданими, бен Ладен може перебувати в племінній області Баджаур на північному заході Пакистану. На думку джерела видання в Пентагоні, збройні сили США посилюють тиск на позиції "Аль-Каїди" в Пакистані, щоб витіснити бен Ладена в район кордону з Афганістаном, де його готуються зустріти американські військові.
За словами представника пакистанського уряду, спецоперація проходить з "мовчазної згоди" влади Пакистану і, зокрема, президента країни Первеза Мушаррафа, який погодився на використання США безпілотників для завдання ударів по "Аль-Каїді".
Марні спроби зловити "терориста номер один" Осаму бин Ладена робляться впродовж останніх сімох років. Як вважає джерело видання в американській розвідці, "якщо Буш зможе заявити, що він убив Саддама Хусейна і зловив Осаму бен Ладена, він може йти з відчуттям, що зробив світ безпечнішим".
Президентські вибори в США пройдуть на початку листопада цього року.