Колишній голова ЦРУ відзначив швидке зростання чисельності бойовиків ІД

Про це заявив колишній виконуючий обов'язки директора ЦРУ Майкл Морелл, виступаючи 12 січня на Комітеті Конгресу збройних сил, передає Лента.ру з посиланням на телеканал Fox News.

Представник американської розвідки уточнив, що «філії» ІД існують у 20 країнах. Такого не було ще рік тому.

У 2015 році кількість іноземних громадян серед бойовиків ІД оцінювалося у 20 тисяч осіб, в цьому році — вже 36 тисяч. Серед них близько 6,6 тисяч осіб з паспортами західних держав, зазначив Морелл.

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