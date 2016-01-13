Колишній голова ЦРУ відзначив швидке зростання чисельності бойовиків ІД
03:04, 13 січня 2016Світ
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Кількість бойовиків «Ісламської держави» (ІД) за останній рік значно зросла і темпи зростання значно перевищують «Аль-Каїду» в свій час.
REUTERS
Про це заявив колишній виконуючий обов'язки директора ЦРУ Майкл Морелл, виступаючи 12 січня на Комітеті Конгресу збройних сил, передає Лента.ру з посиланням на телеканал Fox News.
Представник американської розвідки уточнив, що «філії» ІД існують у 20 країнах. Такого не було ще рік тому.
У 2015 році кількість іноземних громадян серед бойовиків ІД оцінювалося у 20 тисяч осіб, в цьому році — вже 36 тисяч. Серед них близько 6,6 тисяч осіб з паспортами західних держав, зазначив Морелл.
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