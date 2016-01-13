Обама закликав Конгрес санкціонувати використання військової сили проти ІД

Про це повідомляє РИА Новости.

"Якщо цей скликання конгресу серйозно налаштований щодо того, щоб виграти цю війну, і хоче послати сигнал нашим військам і всьому світу, ви повинні нарешті санкціонувати використання військової сили проти ІД", — заявив Обама в щорічному зверненні до конгресу.

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"Але американський народ повинен знати, що зі схвалення конгресу або без нього ІД отримає той же урок, що і терористи до них. Якщо ви сумніваєтеся, що Америка чи я сам недостатньо віддані того, щоб віддати справедливість, запитайте Усаму бен Ладена", — додав президент США, посилаючись на ліквідацію в 2011 році лідера терористичного угруповання "Аль-Каїда" американським спецназом.

До цього часу США здійснюють удари по ІД без санкції конгресу, спираючись на повноваження президента. Дозвіл конгресу може (але не обов'язково - ред) означати більш тривалу операцію.