Обама закликав Конгрес санкціонувати використання військової сили проти ІД
Президент США Барак Обама запропонував конгресу санкціонувати використання військової сили проти терористичного угрупування "Ісламська держава".
Про це повідомляє РИА Новости.
"Якщо цей скликання конгресу серйозно налаштований щодо того, щоб виграти цю війну, і хоче послати сигнал нашим військам і всьому світу, ви повинні нарешті санкціонувати використання військової сили проти ІД", — заявив Обама в щорічному зверненні до конгресу.
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"Але американський народ повинен знати, що зі схвалення конгресу або без нього ІД отримає той же урок, що і терористи до них. Якщо ви сумніваєтеся, що Америка чи я сам недостатньо віддані того, щоб віддати справедливість, запитайте Усаму бен Ладена", — додав президент США, посилаючись на ліквідацію в 2011 році лідера терористичного угруповання "Аль-Каїда" американським спецназом.
До цього часу США здійснюють удари по ІД без санкції конгресу, спираючись на повноваження президента. Дозвіл конгресу може (але не обов'язково - ред) означати більш тривалу операцію.