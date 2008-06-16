Лейбористська партія Грузії відмовилась від депутатських мандатів

Лейбористська партія Грузії не збирається брати участі в роботі нового парламенту, який вважає нелегітимним, заявив лідер партії Шалва НАТЕЛАШВІЛІ на прес-конференції в понеділок, передає Газета.ru.

«Лейбористська партія анулює партійний список і залишає парламент», - заявив Ш.НАТЕЛАШВІЛІ.

Він представив присутнім заяву на ім`я голови парламенту Грузії, в якій викладено причини відмови Лейбористської партії від депутатських мандатів. У заяві йдеться, що лейбористи не визнають легітимності нового грузинського парламенту, який вони називають «штабом» правлячої партії «Єдиний національний рух», яка здобула в ньому більшість. На думку лейбористів, вибори були сфальсифіковані, а представники правлячої партії «незаконно зайняли будівлю» парламенту «в результаті державного перевороту».

Раніше від своїх мандатів відмовились депутати від Об`єднаної опозиції Грузії (ООГ).