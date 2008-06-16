Франція перегляне свою оборонну стратегію
17:50, 16 червня 2008Світ
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Саркозі представить план військовим
Влада Франції планує переглянути оборонну стратегію країни, скоротивши 54 тис. робочих місць і посиливши розвідувальну діяльність, передає Газета.ru.
Згідно з планом, французькі війська будуть менші за чисельністю, але екіпірованішими, щоб мати можливість швидко висуватися на місця бойових дій до різних країн – від Афганістану до Африки.
Як очікується, цей план президент Франції Ніколя САРКОЗІ представить військовому керівництву країни у вівторок.
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