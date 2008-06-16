Франція перегляне свою оборонну стратегію

Влада Франції планує переглянути оборонну стратегію країни, скоротивши 54 тис. робочих місць і посиливши розвідувальну діяльність, передає Газета.ru.

Згідно з планом, французькі війська будуть менші за чисельністю, але екіпірованішими, щоб мати можливість швидко висуватися на місця бойових дій до різних країн – від Афганістану до Африки.

Як очікується, цей план президент Франції Ніколя САРКОЗІ представить військовому керівництву країни у вівторок.