Муніципалітет португальського міста Грaндола визнав Голодомор геноцидом

14 червня ц.р. муніципальна асамблея м. Грaндола, Португалія, ухвалила підтримати резолюцію щодо засудження Голодомору 1932-33 років в Україні та визнання його актом геноциду українського народу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, резолюція муніципальної асамблеї м. Грaндола щодо визнання Голодомору в нашій країні актом геноциду українського народу - перше подібне рішення на муніципальному рівні в Португалії.

Як повідомляв УНІАН, парламенти Австралії, Грузії, Естонії, Канади, Литви, Латвії, Польщі, Сполучених Штатів Америки, Угорщини, Мексики, Парагваю та інші визнали Голодомор геноцидом українського народу.