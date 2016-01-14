У Німеччині висунуто звинувачення членам праворадикального екстремістського угруповання

Справа розглядатиметься у верховному земельному суді Мюнхена, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на видання Spiegel Online.

За даними правоохоронців, серед підозрюваних у створені угруповання - троє чоловіків у віці від 40 до 57 років та жінка 23 років. Праві радикали потрапили в поле зору правоохоронних органів ще навесні 2014 року. З вересня того ж року обвинувачені спілкувалися щодо націоналістичної ідеології та своїх цілей в інтернет-чаті.

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Чотири члени угруповання були затримані ще у травні 2015 року за підозрою в підготовці терактів. Для виготовлення вибухових пристроїв група закупила значні обсяги піротехніки. Для збільшення уражаючої сили екстремісти планували використати цвяхи. Як повідомляється, об'єктами атак повинні були стати відомі салафісти, мечеті та притулки для біженців.