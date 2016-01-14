У Туреччині в результаті теракту загинули 5 людей, ще 36 отримали поранення (фото)

Про це повідомляє BBC з посиланням на місцеві ЗМІ.

В результаті теракту в районі Чінар провінції міста Діярбакир загинули 5 людей, ще 36 отримали поранення. За повідомленнями, серед загиблих - жінка і дитина. Рятувальники на місці події займаються пошуками постраждалих під уламками.

Влада звинуватила в інциденті бойовиків "Робочої партії курдистану", які активні в даному регіоні. Тим не менш, на даний момент жодне з угруповань не взяла на себе відповідальність за вибух.

Читайте такожДавутоглу: за терактом смертника ІД в Стамбулі стоять "таємні актори"

Бомба була підірвана при вході до поліцейської дільниці, проте ушкодження також отримали і розташовані поблизу житлові будівлі.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня в центрі Стамбула прогримів вибух, в результаті якого загинули 11 осіб, 15 отримали поранення.