Лідер "Аль-Каїди" закликав до атак на Саудівську Аравію

За даними SITE Intelligence Group, лідер терористичного угрупування "Аль-Каїда" Айман аль-Завахірі закликав до атак на Саудівську Аравію після страти 47 осіб у січні 2016 року, повідомляє РБК з посиланням на Associated Press.

Більшість страчених у січні цього року були засуджені Ер-Ріядом за участь у нападах, організованих організацією «Аль-Каїда» у 2003-2006 роках.

Читайте також"Аль-Каїда" захопила два міста на півдні Ємену - Reuters

Звернення аль-Завахірі містилося в семихвилинному аудіо, що було поширено раніше на цьому тижні. У ньому лідер бойовиків закликав своїх прихильників до атак проти правлячої сім'ї королівства, яку він назвав «прогнилим режимом», який «продав вашу релігію».

Крім того, у своєму зверненні лідер «Аль-Каїди» закликав до атак на Ізраїль і його західних союзників.