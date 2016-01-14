Лідер "Аль-Каїди" закликав до атак на Саудівську Аравію

15:26, 14 січня 2016
Світ
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Терористичне угрупування "Аль-Каїда" пригрозило терактами Саудівській Аравії. Загрози послідували після того, як у королівстві стратили 47 осіб, засуджених Ер-Ріядом за тероризм.

REUTERS

За даними SITE Intelligence Group, лідер терористичного угрупування "Аль-Каїда" Айман аль-Завахірі закликав до атак на Саудівську Аравію після страти 47 осіб у січні 2016 року, повідомляє РБК з посиланням на Associated Press.

Більшість страчених у січні цього року були засуджені Ер-Ріядом за участь у нападах, організованих організацією «Аль-Каїда» у 2003-2006 роках.

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Звернення аль-Завахірі містилося в семихвилинному аудіо, що було поширено раніше на цьому тижні. У ньому лідер бойовиків закликав своїх прихильників до атак проти правлячої сім'ї королівства, яку він назвав «прогнилим режимом», який «продав вашу релігію».

Крім того, у своєму зверненні лідер «Аль-Каїди» закликав до атак на Ізраїль і його західних союзників.

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