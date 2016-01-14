Порошенко назвав ключові реформи в 2016 році

Про це він сказав у ході своєї першої у поточному році прес-конференції.

Президент України Петро Порошенко назвав податкову реформу, а також реформу сфери охорони здоров'я ключовими перетвореннями, які необхідно реалізувати в 2016 році.

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Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Рада прийняла зміни до Податкового кодексу. За відповідний законопроект №3688 про внесення змін до Податкового кодексу проголосував 251 народний депутат при необхідних 226.

Розробники законопроекту змінили підходи до оподаткування аграріїв в частині сплати ПДВ. Розподіл податку вирішено представити в таких пропорціях: для виробників зернових та технічних культур пропорція становитиме 15% на спецрахунки (для подальшого використання на розсуд підприємства) і 85% в бюджет, для виробників тваринницької та молочної продукції – 80% на спецрахунки і 20% в бюджет, для виробників іншої продукції пропорція становитиме 50% на 50%. Раніше пропонували встановити наступну пропорцію для всіх агропідприємств: 75% в бюджет і 25% на спецрахунки підприємств.

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Зокрема, в законопроекті пропонувалося підвищити акциз на пиво та вина, крім натуральних виноградних, на 100%, на спирт і алкогольні напої - на 50%, на слабоалкогольні напої - на 300%. Також запропоновано наділити Кабмін правом встановлювати мінімальні ціни на тютюнову продукцію.

Крім цього, законопроект пропонує ввести з 1 січня 2016 року два однакових за своїм адміністрування реєстру платників податків, один з яких буде містити дані про підприємства, яким автоматично відшкодовується ПДВ.

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У проекті закону практично без змін залишається спрощена система оподаткування, за винятком визначення доходу для третьої групи. Поріг доходу для платників третьої групи знижений до 5 мільйонів гривень з 20 мільйонів гривень.