Іран демонтував центральну частину реактора в Араку

18:48, 14 січня 2016
Світ
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Іран заявив, що ядро реактора на важкій воді в Араку повністю демонтовано.

REUTERS

Очікується, що експерти зможуть перевірити виконання цієї умови, необхідної для скасування санкцій проти Тегерана, вже ввечері, передає Бі-бі-сі. "Ми здійснили фінальну стадію видалення ядра реактора в Араку", - заявив представник Організації з атомної енергії Ірану, додавши, що Тегеран офіційно виконає всі умови, необхідні для скасування санкцій, до кінця завтрашнього дня.

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Згідно з угодою щодо обмеження ядерної програми Тегерана, підписаною 14 липня, Іран повинен був видалити ядро реактора і заповнити його цементом, а сам реактор повинен бути перебудований, щоб виробляти лише дуже невеликі обсяги плутонію, яких не вистачить для створення ядерної бомби.

Крім того, згідно з угодою інспектори МАГАТЕ будуть проводитипостійний моніторинг робіт на іранських ядерних об'єктах, щоб переконатися, що ці об'єкти не випускають матеріали, необхідні для виробництва ядерної зброї.

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