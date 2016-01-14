У РФ стверджують, що книги від Фонду Сороса не спалили, а заховали

У місцевій бібліотеці та міністерстві культури республіки Комі заперечують, що спалили видані за сприяння фонду американського мільярдера книги. Про це повідомляє "ВВС Росія".

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У російському відомстві заявляють, що дійсно направили листа до видання 7x7, в якому говорилося про спалення книг з бібліотеки Воркутинського гірничо-економічного коледжу. Журналісти опублікували цей лист у середу, 13 січня. Мова йде про два найменування і 53 примірники книг, які в різні роки видавалися Фондом Сороса російською мовою.

Лист, за словами чиновників, базувався на інформації з коледжу, тепер же "є підтвердження, що книги не були спалені".

Бібліотекар коледжу Олена Васильєва повідомила, що книги не знищені і їх прибрали з полиць і запечатали в коробки "до подальших інструкцій". Але могли б і знищити.

"В принципі могли б зробити це, але не зробили в цій ситуації", - пояснила бібліотекар. За її словами, за 11 років книги не взяв жоден читач, однак тепер вони вкрай популярні у журналістів.

Також у листі Мінкультури йшлося про вилучення та утилізації книг з інших навчальних закладів республіки - всього близько 450 примірників.

Нагадаємо, 13 січня в ЗМІ з'явилася інформація, що 53 примірники навчальної літератури, виданої за підтримки Фонду Сороса за проектом «Відновлення гуманітарної освіти в Росії», які перебували в бібліотечному фонді Воркутинського гірничо-економічного коледжу в Росії, «знищили шляхом спалення».