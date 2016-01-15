У Пентагоні розповіли про жертви серед мирного населення від авіаударів США по ІДІЛ

Про це повідомляє Reuters.

Дані про жертв та постраждалих наводяться за період з 12 квітня по 4 липня 2015 року.

«Ми продовжуємо аналізувати додаткові повідомлення про цивільні втрати і надамо в майбутньому оновлені відомості», - заявило Центральне командування ЗС США.

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Станом на 13 січня, американці завдали понад 9,6 тисячі ударів - понад 6 тисяч в Іраку і 3 тисячі в Сирії.

Reuters зазначає, що, з урахуванням нинішньої заяви, американські військові в третій раз оприлюднюють інформацію про кількість загиблих серед мирного населення при повітряних операціях, спрямованих на боротьбу з терористичним угрупуванням «Ісламська держава».