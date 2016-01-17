Розвідка США перевірить наявність "агентів Кремля" в європейській політиці - The Telegraph

Конгрес США доручив главі Національної розвідки Джеймс Клапперу розслідувати фінансування європейських партій з боку РФ за останні 10 років. Про це пише The Telegraph.

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Дослідження викликано зростаючою стурбованістю США у зв'язку зі спробами Кремля зруйнувати єдність Євросоюзу і НАТО, заблокувати встановлення американських систем протиракетної оборони в Європі і домогтися скасування введених після анексії Криму санкцій.

Один з провідних британських політиків раніше заявив виданню про зростаючі побоюваннях з приводу "нової холодної війни": "Москва намагається внести розбрат в Європу щодо ключових питань, а влада ЄС недооцінила глибину і масштаб зусиль Росії в цьому напрямку".

Зокрема, американська розвідка перевірить наявність фінансування і "благодійності" для низки європейських партій від спецслужб РФ. У США припускають, що Кремль може фінансувати спроби внести розбіжності в політику Євросоюзу, наприклад, просуваючи агітацію проти розміщення систем ПРО НАТО і пошуків альтернативи російським джерелам енергії.

Які саме партії перевірять, не повідомляється, але швидше за все, в першу чергу це торкнеться ультраправих організацій.