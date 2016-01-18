Обама: Ми відрізали Ірану будь-який шлях до створення ядерної бомби

За його словами, завдяки ядерній угоді Ісламська Республіка не зможе здобути ядерну зброю, передає Deutsche Welle.

"Якщо раніше Іран постійно розширював свою ядерну програму, то тепер ми відрізали Ірану будь-який шлях, яким би він зміг скористатися для створення (ядерної - ред.) бомби", - додав Обама під час виступу.

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За його словами, більше 98 відсотків збагаченого урану було вивезено з Ірану, тому на даний момент він не має достатньо матеріалу навіть для однієї бомби. А реактор, який міг виробляти збройний плутоній, залили бетоном, і тепер його використовувати неможливо.

Водночас Обама заявив, що США, як і раніше, мають глибокі протиріччя з Іраном і будуть продовжувати застосовувати санкції проти країни через її програму створення балістичних ракет.

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Як повідомляв УНІАН раніше, з Ірану в суботу, 16 січня, зняли міжнародні санкції. Це сталося після публікації доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), в якому йдеться, що Іран виконав всі умови угоди, що передбачає заморожування його ядерної програми.