Ъ: Росія готує пропозицію на $10 мільярдів щодо продажу озброєнь Саудівській Аравії

Про це пише "Коммерсант-Деньги" з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що саудити ведуть переговори про придбання оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-Е", а також підтверджують готовність почати передконтрактні переговори про закупівлю кількох дивізіонів С-400.

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У цілому ж, за інформацією "Денег", до найближчого візиту в Москву саудівського короля Салмана російська сторона повинна підготувати пакетну пропозицію приблизно на $10 млрд, яка передбачатиме постачання авіаційної техніки та боєприпасів до неї, декількох типів систем ППО різного радіусу дії.

Раніше Путін заявляв, що РФ "змушена" модернізувати російську армію високоточною і високотехнологічною зброєю, оскільки багато комплексів застаріли, а система озброєнь у світі вдосконалюється, "справа тут не в світовій гонці".