У Путіна переконують, що вибори не стануть детонатором "неминучого соціального вибуху" в РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав, відкриваючи нову сесію російського парламенту.

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"На початку року з'явилися дані про зростання невдоволення окремих категорій громадян своїм матеріальним становищем. Цифри є цифри, з ними можна погоджуватися, за окремим можна висловлювати сумніви, але дивно інше - чому їх намагаються пов'язати з майбутніми виборами до Держдуми. Мовляв, саме вони, ці вибори стануть детонатором нібито неминучого соціального вибуху", - зазначив Наришкін.

"Я б хотів ясно сказати, що такі міркування ніякого сточунку до реальності не мають, і просив би вас на такого роду провокації не реагувати, а відповідально і плідно працювати і займатися своєю головною справою, а саме - законами, прийнятими на благо країни і всіх її громадян", - додав спікер.

За його словами, криза – це не тільки час втрат, і далекоглядні політики використовують це час з метою створення умов для майбутнього соціально-економічного розвитку, а не для розгойдування ситуації.

Наришкін підкреслив, що не можна дозволити тиснути на парламент і використовувати його для "розгойдування ситуації".

Як повідомляв УНІАН, російський опозиціонер Олексій Навальний став одним з організаторів масових акцій протесту проти фальсифікацій результатів виборів до Держдуми РФ 4 грудня 2011 року. Незгодні з черговою перемогою партії влади "Єдина Росія" створили рух "За чесні вибори", який координує діяльність опозиціонерів. Одним із популярних гасел опозиції, який придумав Навальний, стало гасло "Єдина Росія – партія шахраїв і злодіїв".

6 травня 2012 року, напередодні інавгурації президента РФ Володимира Путіна, відбулася акція протесту прихильником опозиції, яка закінчилася затриманням у Москві близько 400 осіб.