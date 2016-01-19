Влада Австрії знизить привабливість країни для мігрантів

За словами міністра, уряд і глави регіонів 20 січня обговорять конкретні заходи щодо вирішення проблеми мігрантів: «Мова йде про низку кроків щодо забезпечення охорони кордонів та визначення максимальної кількості мігрантів у країні. Також будуть обговорюватися заходи, яких ми хочемо вимагати від ЄС, і те, як зробити Австрію менш привабливою», передає Lenta.ru з посиланням на Reuters.

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У 2015 році в Євросоюзі вибухнула криза через наплив біженців. Найбільше мігрантів прибуває з Сирії, де з 2011 року триває громадянська війна. З тих пір більше 507 тис. сирійців звернулися з проханням про надання притулку в європейських країнах. За даними ООН, у 2016 році міграційна хвиля до ЄС може збільшитися вдвічі, а за даними ЄС - втричі.

Австрія виявилася на шляху міграційного потоку. Хоча більшість біженців вирушила далі, до Німеччини, значна кількість залишилася на території країни. У 2015 році уряд Австрії схвалив близько 90 тис. дозволів на надання притулку: це більше 1% від усього населення країни, яке становить 8,5 млн осіб.