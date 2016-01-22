Росіяни бояться висловлювати свої погляди під час соцопитувань – дослідження

Як йдеться в дослідженні російської соціологічної служби «Левада-Центр», 46% опитаних згодні з думкою, що більшість росіян неохоче висловлюють свої погляди під час опитувань, 36% не згодні з такою тезою, 16% вагалися з відповіддю.

Серед респондентів, які вважають, що росіяни неохоче висловлюють свої погляди під час опитувань, 56% вказали, що не хочуть спілкуватися з соціологами, тому що побоюються негативних наслідків для себе», 20% - тому що «правда їм самим неприємна», 9% - тому що «побоюються несхвалення людини, яка його запитує», 11% назвали інші причини, 10% вагалися з відповіддю.

При цьому 17% побоюються ділитися з членами своєї сім'ї думкою з приводу поточних справ у країні. 23% - з колегами, 26% - у соцопитуваннях.

Опитування проводилося 20 - 23 листопада 2015 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1603 осіб віком 18 років і старші в 137 населених пунктах 48 регіонів країни. Дослідження проходило вдома у респондентів методом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%

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Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2016 року соцопитування ВЦВГД на замовлення президента РФ Володимира Путіна нібито засвідчило, що жителі Криму готові терпіти перебої зі світлом.

Згідно з оприлюдненими даними, велика частина жителів Криму (93,1%) висловилися за те, щоб в комерційному контракті на поставку електроенергії з України до Криму і Севастополя не було зазначено, що окупований Росією півострів є частиною України. Також 94% кримчан висловили готовність терпіти незначні перебої енергопостачання протягом 3-4 місяців.

Ще до проведення опитування генеральний директор ВЦВГД РФ Валерій Федоров сказав, що його "умови - досить скандальні". Соціологам доручили в телефонних інтерв'ю опитати тисячу жителів окупованого Криму, з яких 400 - севастопольці.