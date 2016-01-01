Кримчани готові "потерпіти" перебої зі світлом – опитування на замовлення Путіна

Соцопитування російських соціологів за замовленням президента РФ Володимира Путіна показало, що кримчани готові "терпіти" перебої зі світлом. Про це свідчать дані опитування ВЦВГД РФ, озвучені в п'ятницю на прес-конференції, передає "ТАСС".

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Згідно з оприлюдненими цифрами, велика частина жителів Криму (93,1%) висловилися за те, щоб у комерційному контракті на постачання електроенергії з України в Крим і Севастополь не було зазначено, що окупований півострів є частиною України.

"Також 94% кримчан висловили готовність потерпіти незначні перебої енергопостачання протягом 3-4 місяців", - повідомляє російське видання.

Зазначимо, що ще до проведення опитування генеральний директор ВЦВГД РФ Валерій Федоров сказав, що його "умови досить скандальні". Соціологам доручили в телефонних інтерв'ю опитати тисячу жителів окупованого Криму, з яких 400 – севастопольці.

Як повідомлялося, про припинення подачі електроенергії в Крим стало відомо вчора близько 22:00. Тоді в "Укренерго" повідомили про аварійне відключення єдиної працюючої лінії електропередач "Каховка – "Титан", якою електроенергія подавалася з материкової України в окупований Крим. Вранці від "Укренерго" стало відомо, що впала одна з опор ЛЕП.