Кримчани готові "потерпіти" перебої зі світлом – опитування на замовлення Путіна
Як альтернативу російський президент запропонував жителям Криму контракт на поставку електрики, в якому півострів визнається частиною України. У телефонному інтерв'ю було опитано 1000 осіб.
Соцопитування російських соціологів за замовленням президента РФ Володимира Путіна показало, що кримчани готові "терпіти" перебої зі світлом. Про це свідчать дані опитування ВЦВГД РФ, озвучені в п'ятницю на прес-конференції, передає "ТАСС".
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Згідно з оприлюдненими цифрами, велика частина жителів Криму (93,1%) висловилися за те, щоб у комерційному контракті на постачання електроенергії з України в Крим і Севастополь не було зазначено, що окупований півострів є частиною України.
"Також 94% кримчан висловили готовність потерпіти незначні перебої енергопостачання протягом 3-4 місяців", - повідомляє російське видання.
Зазначимо, що ще до проведення опитування генеральний директор ВЦВГД РФ Валерій Федоров сказав, що його "умови досить скандальні". Соціологам доручили в телефонних інтерв'ю опитати тисячу жителів окупованого Криму, з яких 400 – севастопольці.
Як повідомлялося, про припинення подачі електроенергії в Крим стало відомо вчора близько 22:00. Тоді в "Укренерго" повідомили про аварійне відключення єдиної працюючої лінії електропередач "Каховка – "Титан", якою електроенергія подавалася з материкової України в окупований Крим. Вранці від "Укренерго" стало відомо, що впала одна з опор ЛЕП.