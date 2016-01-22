Генсек НАТО: Альянс повинен бути готовий відповісти навіть на немислимі загрози, включаючи ядерну війну

Про це заявив 22 січня генсек НАТО Йєнс Столтенберг, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в швейцарському Давосі, повідомляє ТАСС.

"НАТО повинна бути готова відповідати навіть на немислимі загрози, включаючи ядерну війну. Протягом десятиліть альянс робив це і домігся значних успіхів", - підкреслив він.

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"Я хочу сказати, що якщо ми сильні, то можемо запобігти війні, оскільки будь-який противник буде розуміти, що напад на будь-якого з союзників (країн-членів НАТО - УНІАН) приречений на провал", - сказав Столтенберг. Крім "немислимих загроз", він відзначив необхідність альянсу бути готовим відповідати і на всі інші виклики, включаючи гібридні, кібернетичні і традиційні військові загрози.