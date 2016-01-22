Генсек НАТО: Альянс повинен бути готовий відповісти навіть на немислимі загрози, включаючи ядерну війну
НАТО повинна бути готова відповідати навіть на немислимі загрози, включаючи ядерну війну.
Про це заявив 22 січня генсек НАТО Йєнс Столтенберг, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в швейцарському Давосі, повідомляє ТАСС.
"НАТО повинна бути готова відповідати навіть на немислимі загрози, включаючи ядерну війну. Протягом десятиліть альянс робив це і домігся значних успіхів", - підкреслив він.
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"Я хочу сказати, що якщо ми сильні, то можемо запобігти війні, оскільки будь-який противник буде розуміти, що напад на будь-якого з союзників (країн-членів НАТО - УНІАН) приречений на провал", - сказав Столтенберг. Крім "немислимих загроз", він відзначив необхідність альянсу бути готовим відповідати і на всі інші виклики, включаючи гібридні, кібернетичні і традиційні військові загрози.