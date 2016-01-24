Армія Асада за підтримки російської авіації зайняла стратегічне місто в сирійській Латакії

11:45, 24 січня 2016
Світ
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Сирійські урядові сили зайняли місто Ар-Рабіа в провінції Латакія на півночі країни.

REUTERS

Про це повідомили в наглядовій раді з прав людини в Сирії, передає Reuters.

При цьому наголошується, що наступ проходив за підтримки військово-космічних сил Росії.

Місто Ар-Рабіа є стратегічно важливим, раніше воно було зайняте повстанцями.

Читайте такожБойовики ІД відбили у військ Асада стратегічне місто у провінції Хомс
Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики «Ісламського держави» захопили сирійське місто Мхин (в провінції Хомс), що має стратегічно важливе значення.

Президент РФ Володимир Путін продовжує пояснювати втручання Москви у внутрішні справи Сирії боротьбою з "Ісламською державою". Тим не менше, більшість російських авіаударів були спрямовані проти повстанців, які виступають проти ІД і правлячого режиму президента Башара Асада.

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