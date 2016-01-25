Іран закликає Саудівську Аравію до зниження напруженості

"Ми готові розглянути будь-яку ініціативу, яка допоможе регіону стати більш стабільним і, звичайно, безпечним, щоб ми могли боротися з реальною проблемою і реальною загрозою в регіоні, якою є тероризм, екстремізм і міжконфесійна ворожнеча", - заявив Аракчи, передає BBC.

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Нагадаємо, Саудівська Аравія розірвала дипломатичні відносини з Іраном після різких заяв Тегерана у зв'язку зі стратою в Ер-Ріяді відомого шиїтського проповідника Німра аль-Німра, і розгрому після цього демонстрантами в Тегерані посольства Саудівської Аравії.

Слідом за Саудівською Аравією про розрив відносин з Іраном оголосили Бахрейн, Судан і Джібуті. Кувейт і Об'єднані Арабські Емірати і відкликали своїх послів з Ірану.

Тим часом Іран і Саудівська Аравія є ключовими гравцями в запланованих мирних переговорах щодо Сирії.

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