Іран закликає Саудівську Аравію до зниження напруженості
Іран і Саудівська Аравія повинні зробити все можливе, щоб знизити напруженість у відносинах, заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.
"Ми готові розглянути будь-яку ініціативу, яка допоможе регіону стати більш стабільним і, звичайно, безпечним, щоб ми могли боротися з реальною проблемою і реальною загрозою в регіоні, якою є тероризм, екстремізм і міжконфесійна ворожнеча", - заявив Аракчи, передає BBC.
Читайте такожВ Ірані заарештували 100 осіб у справі про напад на посольство Саудівської Аравії
Нагадаємо, Саудівська Аравія розірвала дипломатичні відносини з Іраном після різких заяв Тегерана у зв'язку зі стратою в Ер-Ріяді відомого шиїтського проповідника Німра аль-Німра, і розгрому після цього демонстрантами в Тегерані посольства Саудівської Аравії.
Слідом за Саудівською Аравією про розрив відносин з Іраном оголосили Бахрейн, Судан і Джібуті. Кувейт і Об'єднані Арабські Емірати і відкликали своїх послів з Ірану.
Тим часом Іран і Саудівська Аравія є ключовими гравцями в запланованих мирних переговорах щодо Сирії.
Читайте такожЛіга арабських держав підтримала Саудівську Аравію у конфлікті з Іраном