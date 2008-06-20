Рауль Кастро робить успіхи

Європейський Союз зняв санкції, накладені на Кубу в 2003 році на знак протесту проти тюремного ув’язнення кубинською владою більш як 70 дисидентів.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, водночас Єврокомісар з питань зовнішніх зв`язків Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявила, що ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією у сфері дотримання прав людини в цій країні.

Спостерігачі відзначають, що відміна санкцій щодо Куби має швидше символічний характер, проте все одно може розглядатися як успіх уряду Рауля КАСТРО.

За словами Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, глави європейських країн хочуть продемонструвати підтримку змін на Кубі після того, як Р.КАСТРО прийняв кермо влади з рук свого брата Фіделя.

"Кубинцям також абсолютно чітко буде вказано, що вони ще повинні зробити в плані звільнення ув’язнених і взагалі у сфері дотримання прав людини", - заявила вона на саміті ЄС в Брюсселі.