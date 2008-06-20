США не проти ядерної програми Ірану

Іран може мати свою ядерну програму за умови його відмови від повного ядерного циклу та її відповідності до міжнародних критеріїв, заявив старший заступник держсекретаря США Вільям Бернс.

"Іран може мати свою ядерну програму, якщо вона відповідатиме міжнародним критеріям і за відмови від повного циклу збагачення", - сказав Бернс у Москві на брифінгу у п`ятницю за підсумками засідання російсько-американської робочої групи по боротьбі з тероризмом.