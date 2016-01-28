КНДР готується до запуску балістичної ракети - ЗМІ

Про це заявило джерело в уряді Японії, передає Kyodo News.

Воно зазначило, що про це свідчать дані супутникових знімків, аналіз яких проводиться протягом останніх кількох днів.

Крім того, джерело попередило, що запуск може відбутися протягом тижня.

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Як повідомлялося, вранці 6 січня влада КНДР оголосила про успішне випробування водневої бомби. Як йдеться в заяві уряду країни, випробування відбулося "згідно зі стратегічним курсом Трудової партії Кореї".

Нагадаємо, експерти Інституту досліджень проблем нерозповсюдження ядерної зброї (США) навели докази того, що влада КНДР сфальсифікувала записи фото запуску нібито водневої бомби.