У Казахстані розбився транспортний вертоліт, всі п'ятеро осіб на борту загинули

Про це повідомив офіційний представник МВС Казахстану Руслан Іманкулов, передає ВВС.

Зазначається, що цивільний вертоліт перевозив однорічну дитину з матір'ю до лікарні обласного центру і зник з екранів радарів в ніч на середу.

Пошуки вертольота велися всю ніч.

Під ранок було знайдено уламки гелікоптера, а також тіла п'ятьох людей - пілота, двох лікарів і жінки з дитиною.

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Крім того, видання "Новини-Казахстан" з посиланням на керівника обласного управління з охорони материнства і дитинства Саулі Кусмолданову повідомляють, що на борту перебувало двомісячне немовля, якому попередньо поставили діагноз "лейкоз".

Згідно з даними санавіації, на борту вертольота перебувало 5 осіб: пілот, лікар-гематолог, фельдшер і мама з хворою дитиною (2015 року народження).