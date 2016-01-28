У Казахстані розбився транспортний вертоліт, всі п'ятеро осіб на борту загинули
В Алматинській області Казахстану розбився транспортний вертоліт MD-600: всі п'ятеро людей, які перебували на його борту, загинули.
Про це повідомив офіційний представник МВС Казахстану Руслан Іманкулов, передає ВВС.
Зазначається, що цивільний вертоліт перевозив однорічну дитину з матір'ю до лікарні обласного центру і зник з екранів радарів в ніч на середу.
Пошуки вертольота велися всю ніч.
Під ранок було знайдено уламки гелікоптера, а також тіла п'ятьох людей - пілота, двох лікарів і жінки з дитиною.
Читайте такожВ Афганістані розбився військовий вертоліт Мі-17, троє загиблих
Крім того, видання "Новини-Казахстан" з посиланням на керівника обласного управління з охорони материнства і дитинства Саулі Кусмолданову повідомляють, що на борту перебувало двомісячне немовля, якому попередньо поставили діагноз "лейкоз".
Згідно з даними санавіації, на борту вертольота перебувало 5 осіб: пілот, лікар-гематолог, фельдшер і мама з хворою дитиною (2015 року народження).