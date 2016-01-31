Туреччина привела свої ВПС у "повну готовність" після інциденту з військовим літаком РФ

Згідно з інформацією військових джерел, підвищений рівень тривоги, "помаранчевий", на авіабазах ВПС Туреччини передбачає "повну готовність до всього" і негайну відповідь пілотів без узгодження з командуванням, повідомляє турецьке агентство Анадолу.

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Як повідомляв УНІАН, в Анкарі стверджують, що літак російських військово-повітряних сил знову порушив повітряний простір Туреччини.

Інцидент стався напередодні. У суботу, 30 січня, російського посла викликали в міністерство закордонних справ Туреччини для пояснень.

Повідомлялося, що російський літак Су-34 кілька разів попередили англійською та російською мовами, перш ніж той залетів у турецький повітряний простір. Крім того, зовнішньополітичне відомство Туреччини застерігає Москву, що саме Росія буде нести відповідальність за будь-які небезпечні наслідки.

У Міноборони РФ заперечують відомості Анкари.

Нагадаємо, в листопаді Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24, задіяний у військовій операції в Сирії. У відповідь РФ ввела санкції на турецькі продукти харчування і товари.