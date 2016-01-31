Австрія планує вислати з країни 50 тисяч біженців
Австрійський уряд має намір відправити до країн походження близько 50 тисяч біженців протягом наступних трьох років.
"Зараз ми вже серед країн із найбільшою кількістю депортацій. Але ми плануємо прискорити та розширити цю тенденцію", - заявила міністр внутрішніх справ Австрії Йоганна Мікль-Лайтнер повідомляє Deutsche Welle з посиланням на APA.
Зазначається, що у Відні вирішили: максимальна кількість біженців, яким країна готова надати притулок у 2016 році, становитиме не більше 37,5 тисяч осіб. Водночас, згідно з представленим планом, до 2019 року Австрія планує депортувати не менше 50 тисяч шукачів притулку.
Читайте такожВлада Німеччини обіцяє боротися із напливом мігрантів - BBC
Як повідомляється, щоб досягти цієї мети до списку безпечних країн походження у Відні пропонують додати Марокко, Алжир, Туніс, Грузію, Монголію і Гану. Напередодні розширити перелік безпечних країн походження мігрантів запропонував федеральному урядові Німеччини й керівник уряду сусідньої з Австрією німецької Баварії. Горст Зеегофер назвав 11 держав, серед яких - Україна, Вірменія, Грузія та Молдова.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Швеції Андерс Игеман заявив, що влада країни має намір депортувати близько 80 тисяч осіб, які претендували на статус біженця, але яким в цьому було відмовлено.