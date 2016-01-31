Австрія планує вислати з країни 50 тисяч біженців

"Зараз ми вже серед країн із найбільшою кількістю депортацій. Але ми плануємо прискорити та розширити цю тенденцію", - заявила міністр внутрішніх справ Австрії Йоганна Мікль-Лайтнер повідомляє Deutsche Welle з посиланням на APA.

Зазначається, що у Відні вирішили: максимальна кількість біженців, яким країна готова надати притулок у 2016 році, становитиме не більше 37,5 тисяч осіб. Водночас, згідно з представленим планом, до 2019 року Австрія планує депортувати не менше 50 тисяч шукачів притулку.

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Як повідомляється, щоб досягти цієї мети до списку безпечних країн походження у Відні пропонують додати Марокко, Алжир, Туніс, Грузію, Монголію і Гану. Напередодні розширити перелік безпечних країн походження мігрантів запропонував федеральному урядові Німеччини й керівник уряду сусідньої з Австрією німецької Баварії. Горст Зеегофер назвав 11 держав, серед яких - Україна, Вірменія, Грузія та Молдова.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Швеції Андерс Игеман заявив, що влада країни має намір депортувати близько 80 тисяч осіб, які претендували на статус біженця, але яким в цьому було відмовлено.