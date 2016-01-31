Міністри оборони країн НАТО планують відпрацювати оперативну реакцію на гіпотетичну воєнну агресію зі Сходу - ЗМІ

Про це сьогодні пише німецьке видання Welt am Sonntag з посиланням на джерела в альянсі, передає Deutsche Welle.

Зокрема, міністри хочуть змоделювати реакцію на атаку проти НАТО зі Сходу.

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"Вони відпрацьовуватимуть кризовий менеджмент, - цитує видання речника НАТО. - Це стандартна процедура для альянсу".

"Під час симуляції в умовах дефіциту часу міністри повинні будуть вирішити, як НАТО реагуватиме - у тому числі й в плані розгортання наземних сил", - заявив газеті представник Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляється, міністри оборони реагуватимуть на гібридний сценарій воєнних дій, схожий на той, що був реалізований під час анексії українського Криму Росією. У той же час Росія в ході цієї симуляції не буде названа агресором.

Згідно з інформацією, симуляція відбудеться наприкінці дводенного засідання міністрів оборони країн альянсу 11 лютого. Цей крок було погоджено у відповідь на бажання багатьох членів НАТО на практиці бачити, які механізми будуть задіяні на найвищому політичному рівні у випадку воєнної агресії. Торік, за даними видання, відбулися дві подібні таємні симуляції, де відпрацьовувалася реакція на гіпотетичні атаки зі Сходу та Півдня.