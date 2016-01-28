Літаки НАТО за два роки підіймалися у повітря понад 400 разів для перехоплення російських літаків - Столтенберг

Про це він сказав під час презентації свого річного звіту у Брюсселі, передає кореспондент УНІАН.

“Впродовж двох останніх років російська повітряна діяльність поруч з європейським повітряним простором НАТО збільшилась майже на 70%. У відповідь, літаки союзників підіймалися понад 400 разів для перехоплення російських літаків”, - наголосив Столтенберг.

Раніше УНІАН повідомляв, що члени Північноатлантичного альянсу обговорюють збільшення чисельності своїх військ на східному фланзі НАТО і підпорядкування їх формального командуванню. У той же час представники НАТО стверджують, що плани значного розгортання військ поблизу РФ навряд чи будуть підтримані Берліном, однак ФРН може погодитися на один батальйон у регіоні.