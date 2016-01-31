В уряді Франції розраховують на зняття влітку санкцій з Росії - міністр

Про це заявив французький міністр сільського господарства Стефан Ле Фолль в інтерв'ю радіостанції Europe1, передає Дождь.

За словами Ле Фолля, він сам, президент Франції Франсуа Олланд і французький уряд хочуть скасування санкцій щодо Росії.

Міністр зазначив, що обговорював це питання з російською владою. Скасування санкцій також обговорював з Росією міністр економіки Еммануель Макрон.

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Ле Фолль додав, що у французькому міністерстві економіки розраховують на те, що санкції відносно Росії будуть скасовані влітку 2016 року.

Проте міністр зазначив, що рішення про зняття з Росії санкцій буде прийнято не окремими державами, а владою всього Євросоюзу.

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Раніше УНІАН повідомляв, що секретар Державного департаменту США Джон Керрі вірить у можливість повного виконання Мінських домовленостей протягом наступних місяців, що повинно привести до зняття санкцій проти Російської Федерації.