Сигнал Путіну: США направлять $3,4 мільярда на посилення контингенту у Європі
Білий дім планує виділити в 2017 році більш, ніж $3,4 млрд на додаткове військове обладнання, розміщене в Європі.
Про це повідомили джерела в адміністрації президента США, передає "ЄвроПравда" з посиланням на The New York Times.
Це більш, ніж учетверо, перевищує поточний бюджет у $789 мільйонів. Зброя і обладнання будуть використовуватися силами США і НАТО, гарантуючи, що Альянс може підтримувати повінстю забезпечену бойову бригаду в регіоні в будь-який час.
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За словами представників адміністрації Обами, додаткові сили НАТО мають надіслати сигнал президенту РФ Володимиру Путіну, що Захід, як і раніше, занепокоєний його мотивами в регіоні.
"Це довгострокова відповідь на змінені умови безпеки в Європі. Це відображає нову ситуацію, де Росія стала складнішим актором", - зауважив один з чиновників.
Нагадаємо, 25 листопада президент США Барак Обама підписав схвалений Конгресом доопрацьований бюджет США на 2016 рік на потреби національної оборони.