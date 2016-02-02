"Неприховані погрози вбивства": у ЄС закликали Росію відреагувати на заяви Кадирова про опозицію

Про це йдеться у повідомленні представництва Європейського союзу в Росії, зробленому за результатами телефонної розмови Ушацкаса з Касьяновим.

"Говорячи про нещодавні висловлювання глави Чечні Рамзана Кадирова в "Instagram", посол ЄС в Росії Ушацкас сказав, що він був шокований такими огидними неприкритими погрозами вбивства, з якими неможливо миритися. Він висловив сподівання, що російська влада і правоохоронні органи відреагують негайно", - наголошується у повідомленні.

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На думку посла ЄС у Росії Ушацкаса, останні заяви Кадирова на адресу російської політичної опозиції і громадськості є неприйнятними у демократичному суспільстві.

Нагадаємо, 1 лютого Кадиров опублікував у своєму Instagram відео, в якому лідер ПАРНАС зображений з використанням візуального ефекту "під прицілом". При цьому пост супроводжувався записом: "Касьянов приїхав у Страсбург по гроші для російської опозиції. Хто не зрозумів, той зрозуміє".

Незабаром лідери російської опозиційної партії ПАРНАС Михайло Касьянов і Володимир Кара-Мурза-молодший оцінили пост у блозі Рамзана Кадирова зі своїм фото під прицілом як підбурювання до вбивства.