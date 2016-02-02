У Німеччині впевнені, що Москва намагається підірвати довіру німців до Меркель - Reuters
У керівництві Німеччині упевнені, що Росія намагається підірвати довіру громадськості до канцлера Ангели Меркель, використовуючи для цього тему мігрантів. Через наплив біженців все більше німців вимагають її відставки.
Підриваючи позиції Меркель, яка займає жорстку лінію в українському питанні, Москва сподівається дестабілізувати Європу і створити вакуум, в якому зможе проектувати свій вплив, стверджують високопоставлені джерела Reuters в уряді Німеччини, повідомляє РБК.
"Мова йде про спробу Росії посилити розкол в Євросоюзі і працювати з антиєвропейськими правими популістськими партіями", — заявив один зі співрозмовників агентства.
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На думку іншого джерела, Москва націлилася на Німеччину як на самого сильного і стабільного члена Євросоюзу, щоб його послабити. "Звичайно, в інтересах російського уряду послабити Меркель як лідера цієї країни", — сказав він.
Ще один співрозмовник Reuters підкреслив, що "ЄС не може дозволити третім країнам розколоти союз".
Проведене минулого тижня опитування громадської думки показало, що 40% німців хотіли б відставки Меркель за її політику щодо біженців, нагадує Reuters. За минулий рік в Німеччину прибули 1,1 млн мігрантів, після того, як канцлер оголосила політику відкритих дверей для біженців з Іраку і Сирії.