У Німеччині впевнені, що Москва намагається підірвати довіру німців до Меркель - Reuters

Підриваючи позиції Меркель, яка займає жорстку лінію в українському питанні, Москва сподівається дестабілізувати Європу і створити вакуум, в якому зможе проектувати свій вплив, стверджують високопоставлені джерела Reuters в уряді Німеччини, повідомляє РБК.

"Мова йде про спробу Росії посилити розкол в Євросоюзі і працювати з антиєвропейськими правими популістськими партіями", — заявив один зі співрозмовників агентства.

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На думку іншого джерела, Москва націлилася на Німеччину як на самого сильного і стабільного члена Євросоюзу, щоб його послабити. "Звичайно, в інтересах російського уряду послабити Меркель як лідера цієї країни", — сказав він.

Ще один співрозмовник Reuters підкреслив, що "ЄС не може дозволити третім країнам розколоти союз".

Проведене минулого тижня опитування громадської думки показало, що 40% німців хотіли б відставки Меркель за її політику щодо біженців, нагадує Reuters. За минулий рік в Німеччину прибули 1,1 млн мігрантів, після того, як канцлер оголосила політику відкритих дверей для біженців з Іраку і Сирії.