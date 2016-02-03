Активність російських підводних човнів досягла рівня холодної війни, заявляють в НАТО

Про це йдеться на сайті британського аналітичного центру IHS jane's, повідомляє РБК.

За словами Джонстона, російські субмарини не просто повертаються до рівня оперативної активності часів холодної війни. Саме технологічне виконання підводних човнів здійснило великий стрибок, НАТО спостерігає "той рівень російського потенціалу, який не бачили раніше", - додав командувач.

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Зараз російські субмарини, за словами Джонстона, "мають велику дальність, кращі системи і велику свободу дій". Крім того, НАТО "спостерігає зростання професіоналізму та здатність керувати човнами на тому рівні, який раніше не фіксували".

Джонстон зазначив, що все це, можливо, не турбувало б НАТО, "якщо б ми знали правила гри, знали, чому вони [Росія] розгортаються і що вони роблять. [Зараз] ми не розуміємо стратегічні та оперативні цілі Росії". Це змушує НАТО і [деякі] країни нервувати, додав командувач.