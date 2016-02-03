Поліція Німеччини повідомила про зникнення майже 5 тисяч дітей-мігрантів

"З них 431 дитина віком до 13 років, 4287 - у віці від 14 до 17 років та 31 дитина віком до 18 років", – йдеться в звіті поліції, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Повідомляється також, що станом на 1 липня 2015 року, тобто на півроку раніше, кількість зниклих безвісти дітей-мігрантів склала 1637 осіб.

Як зазначає прес-секретар поліції, деякі діти все ж таки з'являються в полі зору державних служб, проте в поліції не можуть виключати того, що велика кількість дітей потрапила в руки злочинців.

Раніше повідомлялося, що, за даними Європолу, в Європі зникли 10 тис. дітей-мігрантів.