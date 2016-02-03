Уряд Франції хоче продовжити надзвичайний стан ще на три місяці

Депутати вирішуватимуть, чи схвалити продовження НС, у той час як правозахисники, зокрема Amnesty International, вважають такий крок загрозою демократії, повідомляє Deutsche Welle.

"Терористична загроза й досі вельми висока. Надзвичайний стан необхідний. Він показав свою користь та має бути продовжений", - цитує агенція AP речника уряду Стефана ле Фоля. НС вже один раз подовжували - до 26 лютого.

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Завдяки запровадженню НС поліція отримала право на арешти та обшуки, а також на заборону пересувань людей та транспорту у визначених місцях. Ще одна урядова пропозиція може дозволити силовикам використовувати зброю "для нейтралізації тих, хто скоїв одне чи кілька вбивств та може їх повторити".

За час дії НС французька поліція провела 3289 рейдів, почалося 571 розслідування - в основному за зберігання наркотиків чи зброї. 30 січня у Парижі відбувся марш протесту проти НС.