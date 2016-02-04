Рідня Путіна змінює прізвища, щоб приховати факти корупції - ЗМІ

Причиною цього може стати те, що вони хочуть приховати факти корупції, заявив головний редактор російського видання "Собеседник" Юрій Пилипенко "Радіо Свобода".

Він зазначив, що після розлучення Людмила Олександрівна спочатку взяла своє дівоче прізвище Шкребнева. На це прізвище зареєстрована фірма, яка займається здачею будівель в оренду. А вже трохи пізніше з'явилося прізвище Очеретна. ЗМІ писали, що вона нібито вийшла заміж.

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"Дивно те, що паспорт виданий управлінням ФМС не територіальним, а великим по місту Москві, що свідчить про те, що це була якась, судячи з усього, спецоперація", - розповів Пилипенко.

Головний редактор "Собеседника" згадав і про старшу доньку Путіна, яка стала Фаасен. "Потім зовсім недавно стало відомо, що вона це не Фаасен, а Воронцова", - зазначив журналіст.

Також Пилипенко нагадав про розслідування про Тихонову Катерину, молодшу доньку Володимира Володимировича.

Тобто в одній сім'ї є вже багато прізвищ: Очеретна, Фаасен, Тихонова, Воронцова, підсумував главред "Собеседника".

Він також озвучив можливі причини зміни прізвищ. "Можливо, за цим ховаються не тільки питання безпеки, але, можливо, питання корупції, з якою сьогодні так активно бореться президент", - наголосив Пилипенко.

Раніше ЗМІ дізналися деякі подробиці життя старшої доньки президента РФ Марії Фаассен, яка раніше мала прізвище Воронцова.

Також Reuters публікував розслідування, з якого випливає, що донька Путіна Катерина Тихонова володіє статками в мільярди доларів.