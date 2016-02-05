У Міноборони РФ розраховують, що зустріч Ради Росія-НАТО відбудеться найближчим часом

Про це повідомив заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов, передає РІА Новости.

"Все, що передбачається найближчим часом, - це по лінії міністерства закордонних справ провести зустріч Ради Росія-НАТО. Я думаю, що вона відбудеться", - сказав Антонов, уточнивши, що йдеться про зустріч на рівні постпредів.

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Заступник голови Міноборони РФ наголосив, що при цьому зараз ніяких контактів між Росією і альянсом немає. "Ніяких практичних дій", — зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Йєнс Столтенберг заявив, що Альянс обговорить з російською делегацією можливість відновлення засідань ради НАТО-Росія.