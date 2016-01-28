В Альянсі мають намір обговорити з делегацією РФ можливість відновлення роботи ради "НАТО-Росія"

12:52, 28 січня 2016
Світ
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Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Йєнс Столтенберг заявляє, що Альянс обговорить з російською делегацією можливість відновлення засідань ради «НАТО-Росія».

REUTERS

Про це він сказав під час презентації річного звіту у Брюсселі, передає кореспондент УНІАН.

«Ми розглядаємо можливість проведення зустрічі ради НАТО-Росія», - сказав Столтенберг.

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Він нагадав, що такі зустрічі були припинені, проте зараз настав час розглянути можливість проведення таких зустрічей.

«Остаточного рішення ще не прийнято, але ми також обговоримо це питання з російською делегацією в НАТО і приймемо рішення, коли ми зможемо провести таку зустріч», - заявив Столтенберг.

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