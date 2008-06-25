У Молдові заарештували службовий автомобіль Енергоатома

Судовий виконавець округу Чентру (Молдова) 24 червня заарештував автомобіль “Шкода Октавія”, який використовувався представником НАЕК «Енергоатом» під час відрядження для участі в судовому засіданні на території Молдови.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАЕК «Енергоатом».

Автомобіль був заарештований на виконання судового рішення Окружного економічного суду Молдови від 19 жовтня 2007 року про стягнення з «Енергоатому» і держконцерну «Укратомпром» 51,094 млн. грн. на користь ТОВ Pinar-Com (Молдова), афільованого з Remington Worldwide Ltd.

«При цьому, дії судового виконавця були протиправними, оскільки рішення суду не набуло законної сили. Документи, пред`явлені виконавцем, складені молдавською мовою, а перекладач до участі у виконавчих діях не допускався», наголошується в повідомленні.

В «Енергоатомі» вважають, що дії молдавської сторони є незаконними ще й тому, що ряд переуступок права вимоги, на підставі яких Pinar-Com є кредитором НАЕК «Енергоатом», був перерваний. 5 червня 2007 року Верховний суд України визнав недійсним договір переуступки права вимоги між ТОВ «Атомремонт» і ЗАТ «Торговий дім «Союз» від 22. березня 2003 року.

Представник «Енергоатому» повідомив про ситуацію з арештом автомобіля Посольство України в Молдові, а також направив відповідну заяву до правоохоронних органів і оскаржив дії судового виконавця в судовому порядку.

Зараз готуються відповідні листи до Генеральної прокуратури України, Міністерства закордонних справ і Кабінету міністрів.

Довідка УНІАН. Молдавська компанія Pinar-Com вимагає по 25 млн. грн. з ряду українських енергокомпаній (зокрема, «Запоріжжяобленерго», «Дніпробленерго», «Луганське енергетичне об`єднання» і «Миколаївобленерго») на тій підставі, що вони є боржниками «Енергоатому», хоча це суперечить діючому міжнародному праву. Отже, борги цих компаній будуть реалізовані зі значною знижкою, а «Енергоатом» втратить право вимоги повернення боргів у своїх дебіторів. Збитки держкомпанії можуть перевищити 296 млн. гривень.

У 1999 році Запорізька АЕС і ДП "Укренергомашкомплект" уклали договір на придбання 25 обмежувачів перенапруги на 33 млн.дол.

26 грудня 1999 року «Укренергомашкомплект» і виробник устаткування - компанія "Електрокераміка" (Росія) підписали доповнення до контракту, в якому домовилися, що всі спірні питання розглядаються в Арбітражному суді Санкт-Петербурга і Ленінградської області.

Оскільки «Укренергомашкомплект» не виконав своїх зобов`язань перед виробником, після ліквідації підприємства внаслідок банкрутства відповідачем стало ДП НАЕК «Енергоатом».

Наприкінці 2002 року "Електрокераміка" передала право вимоги боржнику компанії Remington Worldwide Limited (Гібралтар), пов`язаної з відомим бізнесменом В’ячеславом ПЛАТОНОМ, яка і перевела справу про погашення заборгованості НАЕК «Енергоатом» в молдавський суд, хоча це суперечить нормам міжнародного права. Згодом RWL передала право вимоги Pinar-Com.