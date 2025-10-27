Попри заяви росіян, що санкції не діють, авіаційна галузь РФ їх добре відчуває.

Санкції ставлять під загрозу не лише комфорт російських пасажирів, а й безпеку перельотів у Росії, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Одна з найбільших проблем російської авіації - зростання частки аеропортових витрат – на деяких напрямках вона вже сягає 30% від цін квитків. Щоб покрити витрати, російські авіакомпанії вводять додатковий "‎інфраструктурний збір"‎, який у підсумку ляже на плечі пасажирів.

У компанії "‎Аерофлот"‎ відкрито визнають, що перекласти всі витрати на авіаційних перевізників немає можливості, а альтернативні джерела доходу недоступні.

Варто сказати, що лише за перше півріччя середні тарифи компанії "‎Аерофлот"‎ збільшилися на 6%. На думку фахівців, це тільки перший етап удорожчання і в майбутньому вартість квитків зросте ще більше.

У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що попри заяви росіян щодо "неефективності" санкцій, авіаційна галузь РФ їх добре відчуває. Обмеження доступу до нових літаків, запчастин та сервісного обслуговування вже призвело до зростання кількості поломок і аварійних ситуацій.

Раніше УНІАН повідомив, що в Росії збільшується кількість авіаційних інцидентів, а також зростає кількість пасажирів та членів екіпажів, які гинуть під час експлуатації повітряних суден. За даними самих росіян, кількість авіаційних пригод у минулому році зросла до 17 проти восьми у 2023-му, тоді як кількість загиблих збільшилася до 37 проти 12.

За прогнозами Служби зовнішньої розвідки України до 2030 року росіяни втратять майже половину свого цивільного авіапарку. Передбачається, що з парку перевізників вибудуть понад сто іноземних крилатих машин, а також 230 радянських літаків, яким 40-60 років.

