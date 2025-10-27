DeepSeek стає ключем до військової переваги Китаю, - Reuters

Reuters описав, як Пекін змінює сучасні військові технології.

Китай активно інтегрує штучний інтелект у військову сферу. Дослідження Reuters показало, що Народно-визвольна армія Китаю розширює використання ШІ у розпізнаванні цілей і прийнятті рішень у реальному часі, попри обмеження США на експорт чипів Nvidia. Водночас у 2025 році зростає кількість закупівель чипів Huawei китайського виробництва, а технології DeepSeek дедалі частіше застосовуються в тендерах та військових розробках Китаю.

Китайська державна оборонна компанія Norinco цього року представив військовий транспортник, який може автономно рухатися у бойових умовах зі швидкістю 50 кілометрів на годину. Керує ним система штучного інтелекту Китаю DeepSeek.

Reuters дослідило дослідницькі роботи, патенти та записи про закупівлі, щоб отримати уявлення про зусилля Пекіна щодо використання штучного інтелекту для отримання військової переваги.

Відео дня

Масштаби розгортання ШІ в Китаї є державною таємницею, але записи про закупівлі та патенти "дають підказки щодо прогресу Пекіна в розвитку таких можливостей, як автономне розпізнавання цілей та підтримка рішень на полі бою в режимі реального часу".

Згідно з документами, тендерами та патентами, Народно-визвольна армія та її афілійовані особи продовжують використовувати та шукати чіпи Nvidia, включаючи моделі, що перебувають під експортним контролем США.

Також тендери свідчать, що китайські військові у 2025 році збільшили використання підрядників, які стверджують, що використовують виключно обладнання вітчизняного виробництва, таке як чіпи штучного інтелекту Huawei. Перевірка оголошень про закупівлі та патентів, поданих до патентного відомства Китаю, виявила попит на чіпи Huawei та їх використання афілійованими особами НВАК.

Використання моделей DeepSeek було зазначено в десятці тендерів від організацій PLA, поданих цього року. Протягом 2025 року кількість оголошень про закупівлі, пов'язаних з DeepSeek, прискорилася, і нові військові заявки регулярно з'являються в мережі НВАК.

"Популярність DeepSeek серед НВАК також відображає прагнення Китаю до того, що Пекін називає "алгоритмічним суверенітетом" – зменшення залежності від західних технологій та посилення контролю над критично важливою цифровою інфраструктурою", - йдеться у статті.

Згідно з документами, Китай розглядає розробку собак-роботів на базі штучного інтелекту та роїв дронів, які автономно відстежують цілі, а також можуть візуально визначати командні центри. У листопаді 2024 року НВАК оголосила тендер на розробку собак-роботів на базі штучного інтелекту, які разом розвідували б загрози та ліквідували вибухові небезпеки.

Reuters не змогло встановити, чи було виконано умови тендеру. Згідно з зображеннями, опублікованими державними ЗМІ, Китай раніше використовував озброєних собак-роботів від виробника робототехніки зі штучним інтелектом Unitree у військових навчаннях.

Огляд патентів, тендерів та дослідницьких робіт, опублікованих за останні два роки, показує, як НВАК та пов'язані з нею організації розглядають штучний інтелект для "покращення військового планування, включаючи розробку технологій для швидкого аналізу зображень, отриманих супутниками та дронами".

Деякі дослідники заявляють, що їхня технологія, побудована на чіпах Huawei, може швидко ідентифікувати цілі за супутниковими знімками, одночасно координуючи дії з радарами та літаками для виконання операцій.

За даними Сіаньського технологічного університету, завдяки штучному інтелекту також скоротився час, необхідний військовим планувальникам для переходу від пошуку та ідентифікації цілі до виконання операції. Дослідники цього інституту заявляли, що їхня система на базі DeepSeek змогла оцінити 10 000 сценаріїв поля бою, кожен з яких мав різні змінні, рельєф місцевості та розгортання сил, за 48 секунд. За їхніми словами, на виконання такого завдання звичайній команді військових планувальників знадобилося б 48 годин.

Також документи свідчать, що китайські військові структури інвестують у все більш автономні технології на полі бою. Два десятки тендерів та патентів, з якими ознайомились автори, показують, що військові намагаються інтегрувати штучний інтелект у дрони, щоб вони могли розпізнавати та відстежувати цілі, а також працювати разом у формуваннях з мінімальним втручанням людини.

Університет Бейхан, відомий своїми дослідженнями у сфері військової авіації, використовує DeepSeek для покращення прийняття рішень щодо рою дронів під час атаки.

Використання DeepSeek у Європі

Нагадаємо, що з питань безпеки Чехія заблокувала систему DeepSeek. Вважається, що використання продуктів с є загрозою кібербезпеці і що вони можуть використовуватися Китаєм у розвідувальних цілях, особливо з огляду на попередні кампанії з кібершпіонажу проти країн НАТО і ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: