В'єтнамський чиновник розповів, що його країна збирається придбати, зокрема, 40 нових винищувачів.

В'єтнам таємно закуповує зброю у Росії на тлі хаотичної політики президента США Дональда Трампа щодо Ханоя. Про це йдеться в розслідуванні The New York Times.

Журналісти проаналізували близько 1000 документів російської корпорації "Ростех", здобуті хакерами, а також інтерв'ю з чиновниками з В'єтнаму, США та інших країн. Вони виявили серію закупівель російської військової техніки в'єтнамськими військовими і схему оплати.

У виданні зазначили, що вже у 2024 році В'єтнам почав домовлятися про нові закупівлі у Росії. З приходом до влади Трампа цей процес прискорився.

В'єтнамський чиновник розповів журналістам, що його країна дійсно здійснює великі закупівлі зброї у Москви. За його словами, сума угоди становить 8 млрд доларів і включає 40 нових винищувачів.

Журналісти з'ясували, що В'єтнам у 2024 році мав отримати від Росії дев'ять систем радіоелектронної боротьби для винищувачів Су-35. В'єтнамський чиновник поділився, що його країна розглядає можливість придбання різних російських літаків.

У списках закупівель також фігурували 26 компонентів для мобільних наземних систем, які можуть створювати перешкоди для ракет із радіолокаційним наведенням. Згідно з документами "Ростеха", їх має бути поставлено у 2025 році на суму майже 190 млн доларів.

У виданні додали, що в документах "Ростеха" містяться скарги співробітників на затримки з отриманням платежів за зброю. Журналісти пояснили, що ці платежі доводиться здійснювати через сторонні компанії, щоб обійти санкції проти Росії.

Раніше Indian defense news повідомило, що Індія відмовилася купувати російські зенітно-ракетні комплекси С-500. Замість цього Нью-Делі планує закупити одразу п'ять систем С-400.

У виданні додали, що майбутня закупівля Індії включатиме локалізацію двох дивізіонів, щоб уникнути ситуації із затримками постачань на роки. Умови угоди між країнами хочуть узгодити до візиту російського диктатора Володимира Путіна до Індії в рамках 23-го російсько-індійського щорічного саміту.

