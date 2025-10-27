Заява Сема Альтмана викликала критику і жваві суперечки в мережі.

OpenAI і творець ChatGPT Сем Альтман знову викликав жваві суперечки після виступу на конференції DevDay. За його словами, низка професій, які зникнуть в епоху ШІ, "можливо, спочатку не були справжньою роботою"

Альтман навів приклад фермера з 1970-х, який, побачивши сьогоднішні офісні або цифрові професії, міг би вважати їх ілюзорними. За словами розробника, штучний інтелект покаже, які види діяльності дійсно створюють цінність, а які – лише імітують працю, пише Futurism.

Висловлювання швидко розійшлося соцмережами і викликало критику – від звинувачень у зарозумілості та побоювань з приводу антиутопічного майбутнього до порівняння з ідеями антрополога Девіда Гребера, автора книжки "Про феномен безглуздої роботи", де описано професії, що не приносять відчутної користі суспільству.

Однак дослідження показують інше. За даними European Social Survey, лише 5-20% працівників вважають свою роботу безглуздою – і найчастіше це пов'язано з поганим менеджментом і неефективною організацією праці, аніж із самою роботою.

Експерти погоджуються з тим, що слова керівника OpenAI частково відображають реальність: значна частина сучасної праці пов'язана з рутинними завданнями, які легко автоматизуються, – звітами, перевірками і нескінченним листуванням. Саме такі процеси штучний інтелект здатний виконувати швидше і точніше.

Таким чином, на думку Альтмана, ШІ не знищить професії повністю, а скоріше усуне рутинні та формальні завдання всередині них, залишивши людям більш творчі і осмислені завдання.

Раніше Альтман заявив, що до 2030 року ШІ перевершить здібності людей. А остання модель компанії GPT-5 вже багато в чому розумніша за нього самого, вважає розробник.

Тим часом ЗМІ повідомляють про масові скорочення айтішників по всьому світу. З початку 2025 року було звільнено понад 50 тис. фахівців. До того ж під ударом опинилися не тільки новачки, а й досвідчені співробітники з багаторічним досвідом роботи в Google, Microsoft і Amazon.

