Росія досі хоче від Туреччини "найщиріших вибачень" за збитий Су-24

Про це він заявив у п'ятницю в інтерв'ю одному з російських телеканалів, повідомляє ТАСС.

"Можна впевнено говорити про те, що російсько-турецькі відносини переживають непрості часи - це дійсно так. Але перспектива є завжди, завжди є вихід з будь-якої ситуації. Насамперед, турецька сторона в особі президента Ердогана повинна принести найщиріші вибачення, покарати винних і переглянути свою політику щодо ситуації в Сирії", - вважає Наришкін.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2015 року турецький винищувач збив російський Су-24, який, як заявили в Анкарі, порушив повітряний простір Туреччини.

Повідомлялося, що російський літак Су-24 декілька раз попередили англійською та російською мовами, перш ніж той вдерся в турецький повітряний простір. Крім того, зовнішньополітичне відомство Туреччини застерігає Москву, що саме Росія буде нести відповідальність за будь-які небезпечні наслідки.

Після цього відносини двох країн різко погіршилися: Росія ввела стосовно Туреччини економічні санкції, оголосила про скасування безвізового режиму для турецьких громадян і звинуватила її вище керівництво в закупівлі нафти у терористичного угруповання "Ісламська держава".