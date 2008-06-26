У Росії армія не займається фізичною охороною газопроводів

Співголови Комітету парламентського співробітництва Росія-ЄС Андрій КЛІМОВ та Ріа ОМЕН-РОЙТЕН (група народних партій, Нідерланди) відкидають можливість охорони газопроводу “Північний потік” (Nord Stream) російською армією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вони заявили сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів по завершенню засідання Комітету парламентського співробітництва.

“Є багато чуток в цьому будинку (будинку Європарламенту – УНІАН), що цей газопровід буде захищатися російською армією. Я маю підтвердження з російської сторони, що це неправда”, - сказала Р.ОМЕН-РОЙТЕН.

У свою чергу А.КЛІМОВ зазначив, що коли йдеться про можливе використання армії, це може стосуватися лише перевірки інформації щодо існування на дні Балтійського моря значних запасів боєприпасів з часів Другої світової війни.

“Як ви знаєте, є інформація про можливу наявність на дні Балтійського моря залишків боєзапасів з часів Другої світової війни. Для перевірки цієї інформації ми маємо потребу у залученні військових спеціалістів. І коли ми говоримо про нашу армію, військово-морські сили, ми, передусім, кажемо саме про це, оскільки це неможливо зробити силами цивільних спеціалістів”, - сказав російській депутат.

Він також зазначив, що питання фізичного захисту майбутнього газопроводу, в тому числі від терористів, мають вирішувати сторони угоди про будівництво газопроводу. Він також наголосив, що в самій Росії армія не займається фізичною охороною газопроводів, а це питання належить до сфери компетенції служби охорони ВАТ “Газпром”.

Як повідомляв УНІАН, Nord Stream - магістральний газопровід через Балтійське море, котрий з`єднає балтійське побережжя Росії в районі Виборга з балтійським берегом Німеччини в районі Грайфсвальда. Довжина газопроводу - 1,2 тис. кілометрів.

Газопровід планується прокласти по дну моря через російську, фінську, шведську, датську і німецьку особливі економічні зони – здебільшого по середині моря.

Низка країн - Естонія, Польща, Швеція і Фінляндія висловлювали побоювання, що будівництво та експлуатація газопроводу можуть завдати шкоди довкіллю. Зокрема, президент Фінляндії Тар’я ХАЛОНЕН вказувала на необхідність проведення додаткових екологічних експертиз, аби переконатися в цілковитій безпеці ПЄГ для екології регіону.

Зараз в ЄС активно обговорюється питання забезпечення екологічної безпеки при будівництві газопроводу, оскільки, за деякими даними, під час другої світової війни в Балтійському морі було затоплено значну кількість хімічної зброї, місця затоплення 80% хімзброї невідомі й досі.

У середині травня Комітет з питань петицій Європарламенту підтримав проект доповіді, в якій міститься заклик до Єврокомісії і країн-членів ЄС не допустити будівництво газопроводу доти, поки не буде доведена його екологічна безпека.

Комітет акціонерів North European Gas Pipeline Company, оператора будівництва морської ділянки Північноєвропейського газопроводу (ПЄГ), призначив головою комітету екс-канцлера Німеччини Герхарда ШРЕДЕРА.

У компанії Nord Stream (оператор ПЄГ) російському "Газпрому" належить 51% акцій, ще по 24,5% - німецьким BASF і E.ON.