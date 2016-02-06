Вибух на заході Пакистану: шестеро людей загинули, більше десятка поранено
15:34, 06 лютого 2016Світ
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Щонайменше шестеро людей загинули і більше десятка поранені через спрацювання вибухівки на південному заході Пакистану.
REUTERS
Як передає Радіо Свобода, за даними місцевих ЗМІ, мішенню атаки став військовий конвой у південно-західному місті Кветта, що є столицею провінції Белуджистан.
Сили безпеки оточили район, де стався вибух, поранених госпіталізували.
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Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за вибух.
У подібних атаках в минулому звинувачували белуджських сепаратистів, які протягом кількох років здійснюють поодинокі атаки, вимагаючи автономії або повного відокремлення від Пакистану багатої на мінеральні ресурси і газ провінції Белуджистан.
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