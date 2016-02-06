Вибух на заході Пакистану: шестеро людей загинули, більше десятка поранено

Як передає Радіо Свобода, за даними місцевих ЗМІ, мішенню атаки став військовий конвой у південно-західному місті Кветта, що є столицею провінції Белуджистан.

Сили безпеки оточили район, де стався вибух, поранених госпіталізували.

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Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за вибух.

У подібних атаках в минулому звинувачували белуджських сепаратистів, які протягом кількох років здійснюють поодинокі атаки, вимагаючи автономії або повного відокремлення від Пакистану багатої на мінеральні ресурси і газ провінції Белуджистан.