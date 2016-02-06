До Латвії прибули перші біженці за квотами Євросоюзу

У ніч на суботу до Латвії прибули перші біженці, які розподіляються країнами Євросоюзу в рамках спеціальної програми.

Про це повідомляє Delfi.

Одна з прибулих родин із Сирії, друга з Еритреї. Раніше вони знаходилися в таборах у Греції, в їх складі - двоє дітей дошкільного віку.

Процес переміщення біженців тривав кілька місяців, повідомила на прес-конференції держсекретар МВС Ілзе Петерсоне-Годмане. Вона заявила, що остання співбесіда з сім'ями біженців пройшла позавчора. Їм було задано питання, чи вони готові їхати до Латвії. Обидві сім'ї ще раз підтвердили своє бажання.

Читайте такожЦього року лише з Туреччини до Європи прибуде близько 1 мільйона біженців - Frontex

У родині з Еритреї чоловік працював у сфері готельного бізнесу, і він вільно говорить по-англійськи. Дружина за професією перукар. У родині з Сирії чоловік був кравцем-дизайнером, дружина - медсестрою. Обидва поки що говорять тільки по-арабськи. У сім'ях по одній дитині дошкільного віку.

Раніше повідомлялося, що протягом двох років Латвія готова прийняти з Греції та Італії 531 претендента на отримання притулку.